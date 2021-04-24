برلمانى: استئناف الطيران بين مصر وروسيا يساهم فى تنشيط السياحة وعودة العمال

جدة - نرمين السيد - رحب النائب سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، والقيادى بحزب مستقبل وطن، بالتوافق المصرى الروسى بشأن استئناف حركة الطيران كاملة بين مطارات البلدين وخاصة شرم الشيخ والغردقة، مضيفا أن عودة السياحة الروسية إلى مصر سيكون لها أهمية كبيرة وايجابية قوية على الاقتصاد المصرى.





وأوضح سوس، فى بيان له اليوم، أن السياحة الروسية ستساهم فى إنعاش السوق السياحى فى مصر نظرا لأهميتها القوية لجميع المعالم السياحية المصرية والنسبة الكبيرة التى تأتى لزيارتها مما يحقق إيرادات عالية، فضلا عن أن رجوع السياحة تؤكد ثقة الجانب الروسى والعالمى فى الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن روسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر وستحدث تنشيطًا كبيراً فى المدن الساحلية وعودة آلاف العمال الذين تضرروا نتيجة أزمة كورونا. وأشاد النائب، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بدورة فى تنشيط قطاعى السياحة والطيران والحفاظ على العاملين خلال الفترة الماضية، فضلا عن جهده لاستئناف حركة الطيران الكاملة.

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