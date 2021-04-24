عاجل.. السيسى يوجه بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى للعام المالى الجارى 2020/2021، وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية والتى تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادى إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين فى وزارة المالية والبنك المركزى. وشهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر فى مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بخصوص أداء الاقتصاد المصرى من قبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل تقرير صندوق النقد الدولى، ومؤسسة "فيتش"، ومؤسسة "جى بى مورجان".

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