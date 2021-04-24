الأنبا اسطفانوس يقرر إقامة عيد القيامة بدون حضور شعبى ببنى مزار والبهنسا

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا اسطفانوس، النائب البابوى المكلف برعاية إيبارشية بنى مزار والبهنسا، أن تقتصر صلوات أحد السعف وأسبوع الآلام وعيد القيامة على الكهنة والشمامسة.





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