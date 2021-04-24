عضو خارجية الشيوخ: السياحة الروسية ستعود بالنفع على الاقتصاد والعمالة بمصر

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان صحفى، إن عودة السياحة الروسية إلى مصر سيكون لها أهمية كبرى ومردود إيجابى قوى على استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف الرشيدى، أن هذا التوافق جاءت أيضا نتيجة للجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لاستعادة ثقة السائح الروسى فى المقصد السياحى المصرية، وخاصة أن السياحة الروسية فى الغردقة وشرم الشيخ، كانت تمثل أكثر من 60% من السياحة الوافدة قبل 2015.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، أن السياحة الروسية تمثل أهمية كبيرة للمقاصد السياحية المصرية، والاتفاق على عودة الطيران يؤكد ثقة الجانب الروسى والعالمى فى الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر، فلا شك أن الجهود، التى بذلتها كل أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد لعبت دورا كبيرا فى إنجاح جهود الدولة لعودة حركة السياحة والطيران الروسية إلى مصر مرة أخرى، وتعد رسالة سياسية مهمة وهى أننا دائما لدينا قدرات دبلوماسية قادرة على الفوز فى المواقف.

وأشار النائب إلى أن استئناف حركة السياحة الروسية سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والعمالة المصرية، فمن المعروف أن السياحة مصدر هام للدخل القومى المصرى، لافتا إلى أن السياح الروس يأتون إلى مصر بأعداد كبيرة ومن المتوقع أن تصل إيرادات السياحة الروسية حال عودتها إلى 5 مليارات دولار فى الموسم السياحى الواحد.

وذكر النائب، أن عودة السياحة ستساهم فى إتاحة فرص عمل جديدة بالفنادق وعودة الموظفين المتعطلين خلال الفترة الماضية، كما أن التوقيت مهم للغاية حيث جاء على النحو الذى يساعد القطاع للتعافى سريعا من آثار أزمة كورونا.