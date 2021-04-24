وزيرة الصحة: الموجة الثالثة لكورونا تشهد زيادة في الوفيات والإصابات وتصنيع اللقاح محلياً

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل اللقاح الروسى في هيئة الدواء لبدء توفيره محليا، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا بواقع 100 مليون جرعة سنويا من خلال خطين إنتاج تتبع شركة فاكسيرا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، سيتم السماح للقطاع الخاص بالتصنيع كما أن اللقاح أمن وفعال وعلي الجميع الحصول عليه، مؤكدة: التطعيم بلقاح كورونا سيكون سنويا مع تصنيع لقاح متطور.

وأوضحت أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تشهد زيادة 10% في الإصابات و7% من الوفيات عن الموجتين الأولي والثانية، مشيرة إلي أنه تم تخصيص 50% من المستشفيات لعلاج كورونا ويوجد سعة سريرية بنسبة 47%.