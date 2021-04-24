تعرف على بطولات الأهلي خلال 114 سنة

تحل اليوم السبت 24/4/2021 ذكرى تأسيس النادي الأهلي، وهي الذكرى الـ 114 للمادر الأحمر، شهدت تلك الفترة العديد من الألقاب والبطولات لصالح المارد الأحمر، حتى أحتل لقب أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في عام 2014، فيما تعد القلعة الحمراء هو النادي الأكثر حصولا على البطولات في مصر وإفريقيا وفي منافسة شرسة عالميا، يستعرض دوت الخليج أهم و أبرز المعلومات للفريق الأحمر .
تأسس أول فريق لكرة القدم بنادي الأهلي عام 1911 وضم العديد من طلاب المدراس و الجامعات فيما أرتدى قميص المارد الأحمر كل من : حسين فوزى، فؤاد درويش، حسين منصور، وإبراهيم فهمى، إبراهيم عثمان، محمد بكرى، سليمان فائق، حسن محمد، أحمد أنور، عبد الفتاح طاهر ، حسين حجازي الذي أعتبر حينها أفضل موهبة وأسطورة كرم القدم حينها .
أنشا النادي الأهلي أول ملعب خاص به عام بعد 1909 أن قرر مؤسسي المارد الأحمر التوجه لإقامة ملعب وأطلقوا عليه وقتها “الحوش” قبل أن يستمر التجديد و التطوير حتى تحول لملعب مختار التتش في الجزيرة وهو متواجد حتى الأن في مقر المارد الأحمر بالجزيرة.
ويمتلك النادي الأهلي بطولات عديدة وإنجازات فريدة على مر التاريخ خلال 114 سنة أهلي، وكان له بصمة واضحة خلال البطولات التي شارك فيها سواء محلية أو قارية أو عالمية.
وفيما يلي إنجازات وبطولات الأهلي خلال 114 سنة:-
- الدوري المصري 42×
- كأس مصر 37×
- السوبر المصري 11x
- دوري أبطال إفريقيا 9 x
- كأس الكونفدرالية 1×
- السوبر الإفريقي 6×
- كأس الأفروآسيوية 1×
- كأس الكؤوس الإفريقية 4×
- برونزية كأس العالم للأندية x2
- دوري منطقة القاهرة x15
- كأس السلطان حسين x7
- بطولات عربية x4
- كأس الجمهورية العربية المتحدة x1
- كأس الإتحاد المصري التنشيطية x1
- جائزة نادي القرن الإفريقي x1
ذكرى تأسيس الأهلي
- جائزة نادي القرن الإفريقي - جلوب سوكر x1
- افضل نادي في العالم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء خلال شهري يونيو 2006، يوليو 2007
114 سنة أهلي.. معلومات لا تعرفها عن تاريخ القلعة الحمراء
تم إختيار أسم الأهلي لما تحتويها الكلمة من معاني تدل على الوطنية والقومية وهي ترجمة لكلمة “National” ناشيونال، أي القومي و الوطني.
- الأكثر تتويجاً بالدوري المصري ب ٤٢ بطولة.
- الأكثر تتويجاً بكأس مصر ب ٣٧ بطولة.
- الأكثر تتويجاً بالسوبر المصري ب ١١ بطولة.
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