/628371/الرئيس-يوجه-بالاستمرار-في-الحفاظ-على-معدلات-الأداء-الاقتصادي-الايجابية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الجاري ٢٠٢١/٢٠٢٠".

وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الايجابية، والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.

وقد شهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بخصوص أداء الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسسة "فيتش"، ومؤسسة "جي بي مورجان".