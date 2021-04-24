/628373/مدرب-الزمالك-رغبة-محمد-عواد-الرحيل-عن-الفريق

تحدث عمرو عبد السلام حارس مرمي الزمالك السابق، عن أزمة محمد عواد ورغبته في الرحيل من القلعة البيضاء بسبب عدم إتاحة الفرصة الكاملة له.

وقال عمرو عبد السلام في تصريحاته عبر قناة"أون تايم سبورت":"أنا لااحب نظرية المؤامرة، حيث كان يوجد حملة منظمة علي حراس الزمالك قبل رحيلي".

وتابع حديثة قائلاً:" محمد عواد اختار ان يستمر داخل جدران نادي الزمالك بسبب حبه الشديد للنادي".

وأضاف حديثة قائلاً:" عندما يكون لديك ثلاثة حراس مرمي مميزين فهذا آمر جيد، ولكن من حق الجميع أن يطالب بالعب بصفة أساسية".

وأختتم حديثة قائلاً:" رحيل محمد عواد رغبة من الحارس ان يرحل للحصول علي فرصة جديد، هو استمر في النادي بسبب حبه، ولكن هناك أمور خارج عن الأرادة".

ويستعد نادي الزمالك لمبا راته المقبلة يوم الأثنين أمام فريق البنك الأهلي والتي تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن ناحيه خري تعد المباراة بين الفريقين هي الأولي من نوعها علي المستوى الرسمي، حيث لم يتقابل الزمالك مع البنك الأهلي من قبل خاصة وأن البنك يعد هذا الموسم هو الأول له في الدوري ولم يسبق له أن واجه الزمالك في كأس مصر أيضا.

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يدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبض، حيث احرز الاهداف كل من أشرف بن شرقي وحميد احداد.