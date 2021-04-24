/628374/أحمد-إدريس-عودة-الرحلات-الروسية-إلى-مصر-بشرة-خير-على-السياحة

أعرب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، عن سعادته بالإعلان عن عودة السياحة الروسية إلى مصر، مؤكدًا على أن عودتها فى هذا التوقيت تؤكد ثقة الجانب الروسي والعالمي في الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر، وبمثابة "بشرة خير" على القطاع.

تفشي جائحة فيروس كورونا

وتابع أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران، على الرغم من أزمة كورونا وما سببته من إغلاق كلي أو جزئي في كل دول العالم، وفرض القيود على حركة السياحة والسفر والتنقل، وتضرر قطاع السياحة وتعطله بشكل شبه تام؛ لم تتوقف الدولة المصرية عن تهيئة المناخ المناسب لجذب السياحة من افتتاح المتاحف الجديدة، وتطوير وترميم أخرى، وتطوير البنية التحتية للمناطق السياحية والأثرية بكافة محافظات مصر.

ووجه أحمد إدريس، تحية قلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده المتواصلة حتى يستعد القطاع السياحي حيويته،مشيرًا إلى أن العلاقات الطيبة التي تجمع بين الرئيس السيسي وقادة ورؤساء العالم،انعسكت بالإيجاب على مصر وعلى القطاع الاقتصادي.

الموكب الذهبي لنقل المومياوات

ويتوقع أحمد إدريس، أن يجني القطاع السياحي ثمار احتفالية الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث كانت فرصة كبيرة، استغلتها مصر بشكل جيد للترويج، خصوصًا أنها كانت رسالة طمئنة للعالم بأن مصر آمنه.

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وأشار أحمد إدريس إلى أن استئناف رحلات السياحة الروسية بعد توقف دام اكثر من خمس سنوات في هذا التوقيت خاصة بعد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة كورونا وتداعياته وتطعيم العاملين بالقطاع سيكون دافع قوي للقطاع السياحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيلقي البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.