/628374/أحمد-إدريس-عودة-الرحلات-الروسية-إلى-مصر-بشرة-خير-على-السياحة
أعرب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، عن سعادته بالإعلان عن عودة السياحة الروسية إلى مصر، مؤكدًا على أن عودتها فى هذا التوقيت تؤكد ثقة الجانب الروسي والعالمي في الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر، وبمثابة "بشرة خير" على القطاع.
تفشي جائحة فيروس كورونا
وتابع أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران، على الرغم من أزمة كورونا وما سببته من إغلاق كلي أو جزئي في كل دول العالم، وفرض القيود على حركة السياحة والسفر والتنقل، وتضرر قطاع السياحة وتعطله بشكل شبه تام؛ لم تتوقف الدولة المصرية عن تهيئة المناخ المناسب لجذب السياحة من افتتاح المتاحف الجديدة، وتطوير وترميم أخرى، وتطوير البنية التحتية للمناطق السياحية والأثرية بكافة محافظات مصر.
ووجه أحمد إدريس، تحية قلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده المتواصلة حتى يستعد القطاع السياحي حيويته،مشيرًا إلى أن العلاقات الطيبة التي تجمع بين الرئيس السيسي وقادة ورؤساء العالم،انعسكت بالإيجاب على مصر وعلى القطاع الاقتصادي.
الموكب الذهبي لنقل المومياوات
ويتوقع أحمد إدريس، أن يجني القطاع السياحي ثمار احتفالية الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث كانت فرصة كبيرة، استغلتها مصر بشكل جيد للترويج، خصوصًا أنها كانت رسالة طمئنة للعالم بأن مصر آمنه.
اقرأ ايضا:عربية النواب تدين بشدة الانتهاكات الصهيونية لعرقلة الانتخابات الفلسطينية
وأشار أحمد إدريس إلى أن استئناف رحلات السياحة الروسية بعد توقف دام اكثر من خمس سنوات في هذا التوقيت خاصة بعد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة كورونا وتداعياته وتطعيم العاملين بالقطاع سيكون دافع قوي للقطاع السياحي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيلقي البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.
ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد إدريس: عودة الرحلات الروسية إلى مصر "بشرة خير" على السياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.