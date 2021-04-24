/628375/إدارة-المسابقات-ايقاف-سيد-عبد-الحفيظ-وغرامة-50-ألف-جنيه

قررت إدارة المسابقات ايقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم ايقافه.

ومن ناحيه اخري انتهت مباراة الأهلي أمام فريق سموحة بنتيجة 2/1 لصالح الفريق السماوي.

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ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي

وكان موسيماني المدير الفني قد أعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة إنبي. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل .

يعتبر الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق احد العناصر الأكثر تاثيراً منذ غيابه بسبب إصابته بمباراة بايرن ميونيخ الألماني بمواجهات بطولة كأس العالم للأندية، ويعاني من مزق في العضلة الخلفية، ومن المتوقع أن يغيب حتى نهاية مايو المقبل

بينما محمود وحيد الظهير الأيسر الثاني هو الآخر يتعافى في الوقت الحالي من الإصابة التي لحقته بمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج اللاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع من أجل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية

وتضم مستشفى الأهلي كذلك حمدي فتحي بعدما تعرض لكسر شرخي في ذراعه أثناء مشاركته مع منتخب مصر في المعسكر الأخير لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، ويغيب حتى نهاية مايو المقبل