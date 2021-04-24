/628379/لنقل-الصورة-الحقيقية-حقوق-الإنسان-فى-زيارة-ميدانية-لسجن-المرج

قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بزيارة إلى سجن المرج العمومي للوقوف على أحوال السجناء، وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم والرد على الاشاعات والافتراءات التى توجه الي الدولة المصرية.

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى جولات بالسجون المصرية

وتأتى تلك الزيارة التفقدية ترسيخًا لمبدأ الشفافية ولمواجهة الشائعات التي تطلقها قوى الشر عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية المعادية، حول طرق معاملة الإنسان داخل السجون، حيث تم بهذه الزيارة وبالبرهان حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون على مستوى الجمهورية من رعاية واهتمام على جميع المستويات، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية التي تضمن الحفاظ على حقوق السجناء.

حقوق الإنسان بالبرلمان يتفقدون الخدمات الاجتاعية

وقد تفقدت اللجنة بداية مبنى الخدمات الاجتماعية والذى يحتوى علي عددة مجموعات مقسمه لنشاطات ثقافية ورياضية ونشاط مهنى تأهيلي لإعداد كوادر بشرية والذي احتوى علي مكتبة ملحق بها قاعة صغير لعقد المؤتمرات وايضا فصل لمحو الاميه برعاية الهيئة العامه لتعليم الكبار وايضا تفقد عدد من السجناء في ملعب خاص بهم للقيام بنشاطاتهم الرياضيه.

ثم قام الوفد بزيارة عددة مباني خاصه بكل من المخبز ومسجد السجن ومستشفى السجن التي تحتوى صيدليه وعنبر للمرضي وعيادات خارجية .

واخيرا تم زيارة مبنى خاص بتلقى السجناء بذويهم وتم التصريح من المسؤلين ان الزياره مستمرة مع اخذ في الاعتبار التدابير الاحترازية الخاصة جانحه كرونا وتم ملاحظه اتساع مبنى الزياره وانه جيد التهوية وهناك التزام بالمسافات الامنه ووجود فواصل كحماية بين السجناء والزائرين.