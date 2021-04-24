كلام محترم.. أحمد الطاهرى يستعرض قوة التحول الرقمى والثورة العالمية الجديدة

وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم السبت، أن التحول الرقمى نظام عالمى جديد، مؤكدًا أنه سيعمل على تقليل الفساد وعمل قاعدة بيانات وهو ما يترجم إلى مؤشرات نجاح للحكومة.
وأوضح أن الدولة المصرية متقدمة بخطوة فى مجال التحول الرقمى، متذكرا ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن قاعدة البيانات تحت الأرض فى العاصمة الإدارية.
ولفت إلى أن مصر تنتج يوميًا 275 مليون رغيف ولا يوجد طابور عيش، معلقًا: "السبب التحول الرقمى وهو ما جعل الطوابير تختفى"، مؤكدًا أن التحول الرقمى يفصل عصرين فى العالم أجمع.
وأشار إلى أن من الضرورى أن يكون الإنسان جزءا مؤثرا فى ثورة المعرفة من خلال التأثير فى العالم الخاص به من خلال دائرة مجاله، باعتباره العقل الذى خلق كل الخوادم، داعيًا إلى القراءة واكتشاف العوالم، مضيفًا: "كل كتاب بتقرأه بيبقى ملخص إنجاز، وتعامل مع القراءة على إنها فلوس بتشيلها فى البوسطة لأنها المخزون الاستراتيجى".
داعيا إلى تشجيع الأطفال على المعرفة، خصوصًا وأن العالم أصبح أسهل من ذى قبل، مضيفًا: "صدقنى أنت الكسبان فالقارئ لا يهزم".
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