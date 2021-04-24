محافظ القاهرة: لا زيادة فى أسعار الأجرة.. وحملات لمتابعة تنفيذ التعليمات

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل العام والنقل الجماعى بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وانتظام سير العمل بها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة التزم جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها، مؤكدًا أن أى زيادة من جانب السائقين فى التعريفة سوف يعرضهم للمسائلة القانونية. وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496، والأرقام 23901236، 23907147، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

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