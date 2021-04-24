تمر 39 عاما على استعادة أرض الفيروز، وحيث يحتفل المصريون بعيد تحرير سيناء وهى ذكرى تحرير أرض سيناء الغالية. وتحتفل القوات المسلحة والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء من كل عام، حيث تقام عدة مناسبات تتماشى مع اليوم العظيم الذى تم استعادة فيه أرض سيناء.

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