مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11: حمزة يعرض على فاطمة الزواج.. وعساف يقترح تخيير جليلة بينه وبين غفران

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بحضور غفران "أمير كرارة" إلى منزل خالته نجاة "فردوس عبد الحميد" بعد وصول عساف "أحمد السقا" ووجود على "دياب، وبدأت في تذكيرهم بصداقتهما منذ أن كانا صغار ولكنهما بعدما كبرا أصبحا أعداء أكثر من آبائهما، كما تعنفهما على زواج غفران من جليلة "مى عمر" بعدما دخل عساف السجن، وأيضًا عساف الذى خطف والدة غفران.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 11 مسلسل نسل الاغراب الحلقة 11

يسأل غفران، عساف ماذا يريد، ليطلب زوجته جليلة وابنه حمزة "أحمد مالك"، ويقترح حلا للأزمة بالكامل، ألا هو أن يُحضر شامية والدة غفران "أحلام الجريتلى" ويُخيّرها بين غفران وعساف وسيتم تنفيذ ما تختاره مباشرة، ولكن يتم إحضار جليلة أيضًا ويخيرها بين غفران وعساف وكذلك الذى ستختاره سيتم تنفيذه مباشرة، ويتفق على ووالدته نجاة إلا أن غفران يرفض الفكرة لأنه لا يضمن أن تختاره جليلة.

نسل الأغراب الحلقة 11

يعود غفران لمنزله ويهدد جليلة بأنه سيغير معاملته معها ويكون أكثر صرامة في أي تصرف لها، ويفكر بكرى "عماد زيادة" في الغدر بعساف بتغيير مكان حبس شامية والدة غفران، ويطلب من أحد الأشخاص العاملين معه ذلك، ولكن تسمع دهب "نحلاء بدر" هذا الحديث، ويبدو أنها ستذهب وتخبر عساف بما سمعته خاصة أنها تفكر في الإيقاع به في حبها وأن تعيش معه.

غفران الغرايب

يذهب علي إلى غفران الذى سأله عن سبب زيارة زوجته جليلة "مى عمر" له في مكتبه، ليؤكد له أنها جاءت لأنها تخاف عليهما من المشاكل وتخشى أن تخسر أي أحد منهما، ويعتقد غفران بأن خالته نجاة أرسلت على له من أجل إقناعه بكلام عساف "أحمد السقا" ألا وهو تخيير جليلة بينهما ولكن يصر غفران على الرفض لينصحه على بسؤال جليلة عما تريد هو أم عساف حتى يستريح.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11

العمدة حسيب "ادوارد" ينكشف أمام زوجته الثالثة ووالدها بان لديه مشاكل في الانجاب، حيث تفضحه زوجتاه الأولى والثانية بأنه لا ينجب، ويعرض حسيب على زوجته وحماه بأنه مستعد لتطليقها إذا ارادت ولكنها ترفض وتؤكد على رغبتها في البقاء معه، بينما تذهب خالة غفران له في السرايا وتقابل جليلة وتدخل معها في مشادة حيث تتهما بأنها السبب في النار المشتعلة في البلد وأنها سعيدة بجرب الرجال عليها لتصفعها جليلة على وجهها أمام غفران الذى يؤيد تصرف زوجته ضد خالته.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11

حمزة "أحمد مالك" يطارد فاطمة "ريم سامى" في الطريق ويقف معها ويخبرها بحبه لها ورغبته في الزواج منها منذ رؤيته لها أول مرة، لترد عليه بأنه تعمل عند عساف وتدرك حجم العداوة بينهما، وأنها تعتبر عساف والدها وأخيها الكبير وتتركه ويمشى، فيما يعيد عساف 18 مليون إلى بكرى ويخبره بأن أخيه نميرى "محمد جمعة" صمم إعادة هذه الأموال، وأخبره أنه قرر العودة لتجارة السلاح مرة أخرى ويرفض مشاركته له باعتبار أن الأغراب لا يشاركون أحد، وجاءت دهب "نجلاء بدر" وتخبر عساف بنيه بكرى في نقل مكان شامية إلى مكان آخر.

مسلسل نسل الأغراب

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

أحمد السقا في نسل الأغراب

أمير كرارة فى نسل الأغراب

نسل الأغراب 11

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11

نسل الأغراب الحلقة 11

حمزة وفاطمة فى نسل الأغراب

أمير كرارة فى نسل الأغراب

غفران الغريب في نسل الأغراب