«الجبلاية» تلغي المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك 99.. ويتقاسمان البطولة

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 على أن يصدر القرار بشكل رسمى بعد نهاية شهر رمضان المعظم.

ويأتي قرار اللجنة التى تدير الجبلاية للخروج من المأزق الحالي بعد رفض لجنة التظلمات وقف عقوبات لاعبى الزمالك مواليد 99 ، لذا استقرت اللجنة على إلغاء المباراة الفاصلة علي أن يتقاسم الفريقان لقب بطولة مواليد 99 هذا الموسم، وكان من المقرر إقامة المباراة 20 إبريل الجارى قبل تأجيلها لأجل غير مسمى.

وشهدت المباراة التى جمعت الفريقين فى ختام المسابقة واقعة غريبة بعدما احتفل الفريقان بالفوز بالبطولة، فى ظل عدم وجود لائحة واضحة للمسابقة من قبل اتحاد الكرة، حيث احتفل الأهلى باعتباره الفائز على أساس المواجهات المباشرة، بينما احتفل الزمالك باعتباره الأكثر تهديفا فى البطولة.

كما شهدت المباراة أحداثا ساخنة عقب انتهائها، وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

كما تلقى الاتحاد أيضا طلب نادي الزمالك بالاستئناف على العقوبات، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها.