/628372/عبده-ابو-عايشه-استئناف-الطيران-بين-مصر-وروسيا-انتصار-لمعاييرالأمان-ودفعة-للسياحة

أشاد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، بقرار استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا وبين كافة مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

استئناف الطيران بين مصر وروسيا

وأضاف ابو عايشه خلال تصريحات له اليوم، إن القرار سيكون قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بين الدولتين.

اقرأ ايضا:تثبيت أسعار إسطوانة الغاز والسولار والمازوت وزيادة في أسعار البنزين

وشدد عبده أبو عيشة عضو مجلس الشيوخ، على العلاقات المتينة بين كلا من روسيا ومصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية، وبشكل خاص في مجال السياحة،مشيرا إلى ان السياحة الروسية تعتبر ومنذ سنوات رافد رئيسي من روافد السياحة المصرية، وعدد السياح الروس الذين يأتون كل عام لمشاهدة الآثار والمعالم المصرية كبير.

معايير الامان والراحة

وقال أبو عايشه، إن قرار استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين يؤكد على توافر معايير الآمان والراحة داخل مختلف المطارات المصرية، مضيفا: أن القرار يعود كذلك لجهود متواصلة من جانب مصر لتعزيز السياحة، والتصدي لكل التحديات والترويج لها في كل دول العالم.

وتجدر الاشارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعث ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، حيث جاء فيها: “فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح الس رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء... تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لاحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.. بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس”.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:“ تحقيق انتصارات مجيدة مما أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لاحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة”.