/628377/فرج-عامر-سنطلب-إستعارة-ناصر-ماهر-من-الأهلي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن لاعب الفريق يمتلك عدد عروض مقدمة له من ابرزها، من الدوري السعودي.

وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "انا اتمني ان ينضم حسام حسن ويرتدي قميص الأهلي فهو لاعب مميز”.

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وتابع حديثة قائلاً:" الجميه ظن أننا سنتهاون أمام الاهلى وكان لدى شعور بإمكانية أن نفوز بالمباراة على طريقة لعبة التنس".

ووأصل حديثة:”" شبهت الهدف بهذا التشبيه لانى أن لسان حال حسام حسن أنه مهاجم جيد وعاوز يقول أنا موجود وعندى إمكانيات وبتعرض لظلم واضح وبروح المنتخب ومش بلعب". وأختتم حديثة قائلاً:” سوف اطلب إستعارة ناصر ماهر من النادي الأهلي في حالة استمرار استبعاده من تشكيلة الاهلى ، وذلك لان رحيله سبب لنا هزة داخل الفريق:”

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي

وكان موسيماني المدير الفني قد أعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة إنبي. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل .

يعتبر الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق احد العناصر الأكثر تاثيراً منذ غيابه بسبب إصابته بمباراة بايرن ميونيخ الألماني بمواجهات بطولة كأس العالم للأندية، ويعاني من مزق في العضلة الخلفية، ومن المتوقع أن يغيب حتى نهاية مايو المقبل

بينما محمود وحيد الظهير الأيسر الثاني هو الآخر يتعافى في الوقت الحالي من الإصابة التي لحقته بمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج اللاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع من أجل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية

وتضم مستشفى الأهلي كذلك حمدي فتحي بعدما تعرض لكسر شرخي في ذراعه أثناء مشاركته مع منتخب مصر في المعسكر الأخير لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، ويغيب حتى نهاية مايو المقبل.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق سموحة والتي انتهت بنيجة 2/1 لصالح الفريق السماوي.