/628378/إيفلين-متي-العاشر-من-رمضان-ذكري-خالدة-للعزة-والفخر-فى-تاريخ-المصريين

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، على أن العاشر من رمضان الموافق السادس من اكتوبر لعام1973،سيظل ذكري خالدة فى تاريخ كتب من نور ضمن انتصارات القوات المسلحة،لافتةإلى أنها أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على ضرب أروع صور البطولة في الوقوف إلى جوار قواتهم المسلحة.

انتصارات العاشر من رمضان

وأشارت عضو مجلس النواب إيفلين متي، إلي أن تلك المناسبة العظيمة التى تمر علينا عاما بعد عام تعطينا العبر والدروس فى حسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان، مؤكدة على اننا نستلهم منها روح العزة والكرامة والقوة فى التصدي للتحديات الصعبة التى تواجهها الدولة المصرية فى الداخل والخارج .

دور الاعلام فى التوعية ضد الفكر المتطرف

ولفتت إيفلين متي عضو مجلس النواب، إلى ان الحرب التي تخوضها الدولة المصرية الآن لم تعد حرب أسلحة ولا ذخيرة ،وانما حرب افكار ومعتقدات متطرفة يمكنها هدم الأمم وزعزعة استقرارها.مشددة على اهمية دور الإعلام فى التصدي لهذه الأفكار من خلال توعية المواطنين وإعلاء قيم المواطنة لديهم .

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ووجهت النائبة ايفلين متي عضومجلس النواب ن تحية تقدير وشكر واعتزاز إلى القوات المسلحة المصرية درع مصر الواقي، مثمنة دورها فى حفظ استقرار الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، كما توجهة بخالص التحية إلى اتلرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية

وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ،سيلقي البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما ستبدأ غدا لجنة الخطة والموازنة مناقشة الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامه الاقتصادية حيث ستعقد اللجنة اجتماعها غدا لبحث تتمثل في الآتي :-

الإجتماعين الاول والثاني وذلك عقب الجلسة العامة الساعة الثانية والثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق 25 - 4 - 2021، وذلك لمناقشة البيان المالي الذي سيلقيه وزير المالية أمام المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-4، بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الإقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022، وذلك بحضور وزير المالية.