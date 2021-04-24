أخبار مصرية

قافلة أبو هشيمة الخير تصل بني سويف وتوزع 30 ألف كرتونة غذائية على الأكثر احتياجاً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

/628380/قافلة-أبو-هشيمة-الخير-تصل-بني-سويف-وتوزع-30-ألف-كرتونة-غذائية-على-الأكثر-احتياجا

وصلت قافلة أبو هشيمة الخير التي تجوب محافظات جمهورية مصر العربية، لتوزيع الكراتين الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، محافظة بني سويف. 

ed3f090138.jpg

 

 

قافلة أبو هشيمة الخير 

واستقرت القافلة في المحافظة على مدار أربعة أيام، وزعت خلالهم 30 ألف كرتونة غذائية، على أسر مراكز المحافظة الأكثر احتياجاً. 

بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري 

وتجدر الاشارة إلى  أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، كان قد وقع مؤخراً بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية.  

9c31d0b998.jpg

 

 

تقديم مساعدات ل200 ألف أسرة 

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، أنه من المقرر أن يتم مساعدة 200 ألف أسرة، بما يقارب مليون مصرى، وسيكون الهدف القرى الأكثر احتياجا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرات التى استهدفت تلك القرى.

085aeec0ac.jpg

 

 

اقرأ أيضا:أمل رمزي: قرار استئناف الرحلات الروسية لمصر يساهم في انتعاش السياحة

هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، حيث جاء فيها:

“فخامة  السيد الرئيس عبد الفتاح الس  رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء... تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لاحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد  المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.. بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس”.

a5b4c9ee2b.jpg

 

 

 وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:“ تحقيق انتصارات مجيدة  مما  أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لاحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة”.

14ec922790.jpg

 

a2a8e8addc.jpg

 

873a10c10d.jpg

 

7459ceaead.jpg

 

b7ba61ff98.jpg

 

 

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق” اننا يافخامة الرئيس ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعوا الله  عز وجل أن يجازي خير الجزاء  كل من ضحى بدمه  وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسياً وكل طوائف الشعب المصري العظيم   في سبيل استعادة  سيناء  .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة أبو هشيمة الخير تصل بني سويف وتوزع 30 ألف كرتونة غذائية على الأكثر احتياجاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا