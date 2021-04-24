قافلة أبو هشيمة الخير تصل بني سويف وتوزع 30 ألف كرتونة غذائية على الأكثر احتياجاً

/628380/قافلة-أبو-هشيمة-الخير-تصل-بني-سويف-وتوزع-30-ألف-كرتونة-غذائية-على-الأكثر-احتياجا

وصلت قافلة أبو هشيمة الخير التي تجوب محافظات جمهورية مصر العربية، لتوزيع الكراتين الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، محافظة بني سويف.

قافلة أبو هشيمة الخير

واستقرت القافلة في المحافظة على مدار أربعة أيام، وزعت خلالهم 30 ألف كرتونة غذائية، على أسر مراكز المحافظة الأكثر احتياجاً.

بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري

وتجدر الاشارة إلى أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، كان قد وقع مؤخراً بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية.

تقديم مساعدات ل200 ألف أسرة

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، أنه من المقرر أن يتم مساعدة 200 ألف أسرة، بما يقارب مليون مصرى، وسيكون الهدف القرى الأكثر احتياجا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرات التى استهدفت تلك القرى.

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هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، حيث جاء فيها:

“فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح الس رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء... تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لاحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.. بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس”.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:“ تحقيق انتصارات مجيدة مما أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لاحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة”.

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق” اننا يافخامة الرئيس ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعوا الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء كل من ضحى بدمه وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسياً وكل طوائف الشعب المصري العظيم في سبيل استعادة سيناء .