/628381/رئيس-حقوق-الإنسان-فى-جولة-ميدانية-للسجون-حققنا-إنجازات-هائلة-والادعاءات-المذكورة-موجهة

تحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، خلال الزيارة الميدانية التفقدية، لسجن المرج، والذى تأتي ضمن سلسلة من الزيارات للسجون المصرية، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب.

طارق رضوان يرد على ادعاءات حقوق الإنسان

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان:” من المهنية أن يستعين الصحفى معلوماته من أكثر من مصدر، ولايجب اتباع نهج استخدام المعلومات المجهلة، والبناء عليها فى تقارير أو مقالات”.

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، إلى أن السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب، قد واجهت العديد من الادعاءات المذكورة من المراكز البحثية والممولة، وأيضًا المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعى وقنوات الإعلام الغربي”.

رئيس لجنة حقوق الإنسان: تمكنا من الرد على اداعاءات الخارج

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، على أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد تمكنت من الرد على الادعاءات الغربية المذكورة، بشكل موضوعى وذكى يتضمن حقائق مؤكدة”.

وتابع عضو مجلس النواب، طارق رضوان، قائلًا:” بالنسبة إلى تقرير 31 دولة، فقد قمنا بعمل العديد من اللقاءات المختلفة إلى السجون المصرية، للوقوف على حالة السجون، ورفعه إلى مجلس النواب”.

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، إلى أن هناك حجم إنجاز كبير على الأرض، مقارنة بوجود العديد من الدول لا يوجد بها أى إنجاز ولا يوجد نقد لهذه المؤسسات، كما أشار النائب طارق رضوان، إلى وجود تحديات كبيرة متمثلة فى الغرب مع ليبيا، وشرقًا مع سيناء.