/628383/اتحاد-الكرة-يلغى-المباراة-الفاصلة-بين-الأهلي-والزمالك-99

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 على أن يصدر القرار بشكل رسمى بعد نهاية شهر رمضان المعظم.

وجاء ذلك القرار نتيجة اللجنة التى تدير الجبلاية للخروج من المأزق الحالي بعد رفض لجنة التظلمات وقف عقوبات لاعبى الزمالك مواليد 99 ، لذا استقرت اللجنة على إلغاء المباراة الفاصلة علي أن يتقاسم الفريقان لقب بطولة مواليد 99 هذا الموسم، وكان من المقرر إقامة المباراة 20 إبريل الجارى قبل تأجيلها لأجل غير مسمى.

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وأصدرت لجنة الإنظباط قراراها بوقف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الاول للزمالك 12 مباراة لكل منهما علي خلفية أحداث مباراة الشباب بين القطبين وذلك لظهورهما في فيديو مسئ لرموز النادي الأهلي.

كما أعلنت اللجنة إيقاف 7 لاعبين من فريق الشباب بنادي الزمالك لمدة لمدة 8 مباريات مقبلة لكل لاعب.

موقف الزمالك من لاعبي الفريق قرر الزمالك في وقت سابق إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

موقف جمهور الأهلي علي الفيديو آثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات على لاعبي فريق الشباب، إحترام لمبادئ النادي وتاريخ الفريقين في الكرة المصرية.