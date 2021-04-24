/628384/اتحاد-الكرة-يعلن-عن-حكم-مباراة-القمة-تفاصيل

أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اللجنة تفاضل بين 6 حكام لاختيار طاقم تحكيم قمة الدور الثانى بين الأهلى والزمالك، وقال وجية أحمد فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

قال: "تقرر لجنة الحكام بصفة نهائية أن يدير مباراة القمة بالدور الثانى للدورى بين الأهلى والزمالك والمقرر لها 10 مايو المقبل بطاقم تحكيم مصرى استكمالا لسياسة منح الثقة للحكام المصريين بعد إدارة محمود البنا لقمة الدور الأول".

وتابع: "لم نصرف مكافأة لحكام القمة حتي الآن، لأن رؤية المهندس أحمد مجاهد أن تصرف مكافآت فى حال اختيار طاقم تحكيم غير دولى، بينما أدار المباراة طاقم تحكيم دولى، وبالتالى لم تصرف آية مكافأة رغم نجاحهم فى القمة".

وأضاف: "نفاضل بين 6 حكام لإدارة مباراة القمة ليس من بينهم محمود البنا، والكل مرشح لإدارة القمة، حتى محمود ناجى صاحب الـ 32 عاماً يستطيع إدارة القمة، وكذلك محمد الصباحى، ولم نعد أى حكم بإدارة مباراة القمة سواء محمد عادل أو غيره، ليس هناك وعود لأحد، الكل مرشح وهناك فرص لإدارة أى حكم للقمة، والاختيار سيكون للأفضل".

وأردف: "تقرير حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربى لن يدين أشرف بن شرقى فى واقعة محمد طلعت مهاجم الإنتاج وبالتالى لم توقع على اللاعب المغربى أية عقوبات".

وأختتم: ” وعن تقنية الفيديو طلبنا من الشركة إحضار السيارات وكل الأجهزة قبل توقيع العقود وسيتم ذلك خلال شهر من الآن".