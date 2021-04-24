/628385/رئيس-صناعة-النواب-لابد-من-القضاء-على-السوق-الموازى-وزيادة-التصدير-فيديو

أطلق رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، العديد من التصريحات الهامة خلال ندوة دوت الخليج، ومنها ما يتعلق بقانون الصناعة الموحد، ومراقبة البرلمان للحكومة بشأن ملف الصناعة، الذى يعد أهم أضلاع التنمية فى مصر.

وفيما يتعلق بقانون الصناعة الموحد، قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” فى البداية أود أن نحدد الأهداف والاستراتيجية، وهى تتلخص فى حل مشاكل المصنعيين المحليين المصريين، وتشجيع رجال الأعمال على القيام بصناعات تعتمد على المواد الخام المصرية، والقضاء على السوق الموازى الذى يؤثر على الصناعات فى مصر، وزيادة التصدير الصناعي ليصل إلى 100 مليار فى السنة”.

معتز محمود متحدثًا عن قانون الصناعة الموحد

وتابع عضو مجلس النواب، معتز محمود:” بينما تعتمد الآلية على أساس القانون الموحد المرتبط بحل المشاكل، فمثلًا هيئة التنمية الصناعة وفقًا للقانون، هى الجهة الوحيدة التى تمتلك كل ما يتعلق بالصناعة، فهو «بوتقة» للقوانين، حتى يتعامل المصنع مع جهة واحدة، وأيضًا لابد من تحديث الخريطة الصناعية فى مصر، فمثلًا نحن نمتلك مواد خام طبيعية ويتم تصديرها للخارج، ومن ثم تأتى مصنعة، ولذا من الضرورى أن يكون هناك خطة صناعية”.

رئيس صناعة النواب: الأولوية لجذب رجال الأعمال

وحدد رئيس صناعة النواب، النائب معتز محمود، الأولوية لجذب رجال الأعمال، وحتى يأتى مستثمر من الخارج، حيث قال:” لابد من أن يكون رجل الأعمال المحلي بيكسب كويس، ولازم يكون هناك حل للمستثمرين للأجانب، ومن خلال عمل اللجنة قمنا بعمل دعوات لجميع المصنعيين على المستوى المحلى أو المستثمرين الأجانب، والغرف الصناعية، فالمشاكل تتلخص فى 3 أمور، أولًا الولاية التى تكون من 6 إلى 7 جهات، والثاني ارتفاع أسعار الطاقة”.

وأضاف رئيس صناعة النواب، معتز محمود:” وهناك أيضًا ما يتعلق بعدم وجود أراضى صناعية، علشان الناس تشتغل عليها، وأيضًا الضرائب المفروضة على المصنعيين، وحتى يكون هناك حل لتلك المجموعة من المشاكل، بدأنا فى عمل غرف استماع وناقشنا ملف الأسمنت، للاستعلام على المشاكل المحلية والتى يواجهها المستثمرين الأجانب أيضًا، وقد قمنا بعمل جلسة مع غرفة الأسمنت ومع وزارة الصناعة للحل، لنعطى صورة إيجابية على المستثمرين الأجانب.