موعد ومكان جنازة الطيار أشرف أبو اليسر

توفى الطيار المصرى، أشرف أبو اليسر، منذ ساعات متأثرًا بمروره بوعكة صحية، بعد حجزه فى إحدى المستشفيات الخاصة، وهو الذى قضى وقتًا طويلًا فى معركة قضائية حامية مع الفنان محمد رمضان.
تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان الراحل أشرف أبو اليسر
وقررت أسرة الفقيد الراحل، الطيار أشرف أبو اليسر، تشييع جثمانه من مسجد السلام بمدينة نصر لأداء صلاة الجنازة على الطيار أشرف أبو اليسر اليوم السبت.
ويتوافد الآن العشرات من أقارب وأصدقاء الطيار أشرف أبو اليسر، على مسجد السلام بمدينة نصر؛ لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة، فى ظل تطبيق تام للاجراءات الاحترازية.
عدم إقامة العزاء تجنبًا لإنتشار كورونا
ووفقًا لما علمه موقع دوت الخليج، فإن أسرة الطيار صاحب أزمة محمد رمضان، قد قررت عدم إقامة عزاء بسبب انتشار الموجة الثالثة فيروس كورونا، حرصًا وحفاظًا على أمن وسلامة المصريين”.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة الفنان محمد رمضان، مع الطيار أشرف أبو اليسر، قد اشتعلت لمدة طويلة، حيث تسبب مقطع فيديو للفنان محمد رمضان، مما أدى إلى فصله بعد إحالته إلى التحقيق.
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