/628387/أول-تعليق-من-محمد-رمضان-بعد-وفاة-الطيار-اشرف-ابو-اليسر

توفى صباح اليوم الطيار أشرف أبواليسر، في إحدى المستشفيات الخاصة، التي كان يُعالج فيها مؤخرا، يأتي ذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

ووقع ابو اليسر ضحية لتغطرس الفنان محمد رمضان بعد فصله من عمله بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار أشرف أبو اليسر .

ونشر رمضان الصورة في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا بذلك صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، الامر الذي أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

فور خروج هذه الصورة للنور وقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

أول تعليق من محمد رمضان

وفور وفاة الطيار أشرف أبو اليسر قام محمد رمضان بنشر صورة له على موقع تويتر متعلقة بمسلسله الجديد موسى وكتب فيها:

“الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

مسلسل موسى تريند رقم واحد على يوتيوب

ثقة في الله نجاح”