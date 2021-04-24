هادي خشبة: موسيماني لم يبدع مع الأهلي

هادي خشبة : موسيماني يملك قائمة نموذجية ولم يصل لمرحلة الأبداع مع الأهلي

أكد هادى خشبة نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر لم يصلة لمرحلة الابداع التي وصلها مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء ، وقال هادى خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

قال: " موسيمانى يملك قائمة نموذجية من اللاعبين تعطيه أفضلية في التدوير والاستفادة بكل اللاعبين في كل المراكز".

وأضاف: " موسيمانى لم يصل لمرحلة الابداع مع الاهلى التي وصل لها مانويل جوزيه إبان قيادته للأهلى".

وأختتم: "الاهلى قرر فك ارتباطه بفايلر بعدما شعر بقلة تركيزه مع الفريق بعد جائحة كورونا".