هادي خشبة: موسيماني لم يبدع مع الأهلي

هادي خشبة : موسيماني يملك قائمة نموذجية ولم يصل لمرحلة الأبداع مع الأهلي
أكد هادى خشبة نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر لم يصلة لمرحلة الابداع التي وصلها مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء ، وقال هادى خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.
قال: " موسيمانى يملك قائمة نموذجية من اللاعبين تعطيه أفضلية في التدوير والاستفادة بكل اللاعبين في كل المراكز".
وأضاف: " موسيمانى لم يصل لمرحلة الابداع مع الاهلى التي وصل لها مانويل جوزيه إبان قيادته للأهلى".
وأختتم: "الاهلى قرر فك ارتباطه بفايلر بعدما شعر بقلة تركيزه مع الفريق بعد جائحة كورونا".
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