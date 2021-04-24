وزيرة الصحة: مصر نجحت فى التعاقد على 100 مليون جرعة للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن 85% من لقاحات كورونا بالعالم ذهبت إلى 12 دولة فقط، مؤكدة أن مصر نجحت فى التعاقد على 100 مليون جرعة من ضمنها 40 مليون جرعة تم التعاقد عليها خلال اتفاقية (الكوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولى للأمصال واللقاحات (جافى) سوف تصل إلى مصر على مدار العام الحالى، ومن ضمنها أيضًا الجرعات التى تم التعاقد عليها مع الصين.





وأشارت خلال مؤتمر صحفى عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة، إلى توقيع مصر اتفاقيتين لتصنيع لقاح فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع 40 مليون جرعة سنويًا. وأعلنت الوزيرة عن إطلاق قوافل للقاحات فيروس كورونا تجوب جميع أنحاء الجمهورية خاصة المناطق ذات التجمعات الكبيرة، للوصول لجميع المستهدفين من المواطنين ضمن الفئات المستحقة وتلقيهم اللقاح، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. كما دعت الوزيرة كلاً من الأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقى لقاح فيروس كورونا، حيث إن اللقاحات تقلل فرص العدوى، وفى حالة الإصابة تكون الأعراض بسيطة. ولفتت الوزيرة إلى تعاون مصر مع روسيا لبدء تصنيع لقاح (سبوتنيك V) الذى تم تسجيله بهيئة الدواء المصرية، وذلك من خلال خط الإنتاج الجديد لشركة "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيساهم فى زيادة إنتاج جرعات اللقاحات، وذلك بجانب التعاون مع بعض الشركات المصرية الأخرى لإنتاج اللقاحات، موضحة أن المراجعة العلمية لهذه اللقاحات تتم من خلال هيئة الدواء المصرية، مثمنة الدور الوطنى لهذه الشركات فى التعاون مع وزارة الصحة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات.

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