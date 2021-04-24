زايد: توافر سعة سريرية كافية بمستشفيات الصعيد لاستيعاب حالات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، توافر نسبة 47% من القدرة الاستيعابية للمستشفيات لاستيعاب حالات فيروس كورونا، مؤكدة وجود سعة سريرية كافية بالمستشفيات فى الصعيد، حيث اطمأنت على ذلك خلال جولاتها فى بعض محافظات الصعيد.





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