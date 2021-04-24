زايد: بدء صرف التعويضات للأطقم الطبية ضحايا كورونا قريبًا

جدة - نرمين السيد - تقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، بالتعازى لأسر الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم خلال التصدى للجائحة أثناء أداء عملهم بمستشفيات العزل بوزارة الصحة والسكان والبالغ عددهم 115 طبيبًا، مؤكدة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديم الدعم الدائم والمستمر للأطقم الطبية، حيث تم تأسيس صندوق مخاطر المهن الطبية وسيتم الإعلان قريبًا عن بدء صرف التعويضات للمصابين بفيروس كورونا وأسر المتوفين من الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.





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