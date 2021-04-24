محافظة القاهرة توقع برتوكول تعاون مع الاتصالات لصرف التعويضات للمواطنين

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وأشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة فى المشروعات المتعددة الجارى تنفيذها بين الجانبين، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة هى أول محافظة تطبق هذا النظام الجديد الذى ييسر حصول المواطنين على الخدمات المالية فى أى مكان.
وأكد محافظ القاهرة أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتبنى كل النظم الحديثة لتطويرها بما من شأنه التيسير على المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيق توجهات الدولة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأضاف محافظ القاهرة أن الهيئة القومية للبريد ستقوم بإتاحة المستحقات المالية المقررة للمستفيدين والمحولة من المحافظة عبر منظومة الدفع الإلكترونى لوزارة المالية، طبقًا لتواريخ الاستحقاق المحددة بأوامر الدفع من خلال منظومة الدفع الإلكترونى بمحافظة القاهرة للمواطنين أصحاب التعويضات.
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