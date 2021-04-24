النشرة المرورية: زحام بشارعى الأزهر والقلعة وسيولة بين القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامية ياسمين الحفناوى، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور الكورنيش للقادم من مناطق كليم ومتجه لكوبرى ستانلى، وأحجام متفرقة بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار صابر إلى أن الكثافات أعلى الطرق الدائرية تنحصر فقط فى مناطق الأعمال، وخاصة ما قبل منزل الطريق الزراعى، وأعلى المرج والوراق.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مشيرا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، تابع صابر أن شارع الأزهر يشهد بعض الأحجام نتيجة توافد المواطنين على مناطق الموسكى والعتبة، ناصحا بسلوك نفق الأزهر، موضحا ظهور بعض الأحجام فى شارع القلعة للقادم من مناطق الخليفة ومتجه لوسط المدينة، ناصحا بسلوك شارعى قدرى وبورسعيد.

ولفت محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، إلى أن كافة الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.