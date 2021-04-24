تسير شركة مصر للطيران غدًا الأحد ٢٥ أبريل ٤٣ رحلة جوية بمعدل ٣٢ رحله دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، أبوجا، باريس، أمستردام، اسطنبول، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، برشلونة، البحرين، الخرطوم، عمّان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا.

كما يتم تسيير و٧ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوى.

تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٢٩٥٦ راكبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا.. مصر للطيران تسير 43 رحلة حوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.