مصر للطيران تسير رحلات جديدة تربط مطارات داخلية ببعضها  

تماشيا مع سياسة الدولة المصرية لتنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية وربط المطارات المصرية ببعضها ، أعلنت مصر للطيران عن تسير رحلات جديدة تربط مطاري شرم الشيخ بالغردقة ورحلات جديدة تربط مطاري أسيوط بسوهاج بأسعار خاصة وبأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزود بوسائل الرفاهية وخدمات الإنترنت.

حيث من المقرر أن تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلتين أسبوعيا تربط بين مطار شرم الشيخ ومطار الغردقة وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بأسعار تبدأ من ١٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب.

كما تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها الجديدة أسيوط ، سوهاج، أسيوط يومي الأحد والأربعاء بسعر ١٢٦١ جنيها مصريا شاملة الضرائب بالإضافة إلى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى أسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء بسعر ١٥٣٣ جنيها مصريا شاملة الضرائب.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر موقع مصر للطيران الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

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