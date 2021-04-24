/628393/هل-يشعر-محمد-رمضان-بالندم-بعد-وفاة-أشرف-أبو-اليسر

كثيرا ماتسبب الفنان محمد رمضان في مشكلات وافتعل مشاكسات شغلت الرأي العام بأزماته بدلا من فنه، لكن في الساعات القليلة الماضية، ارتبط إسم محمد رمضان مجددا بأزمة جديدة تنتظره، لكنها هذه المرة تربطه ولو بشكل غير مباشر بوفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات من الدعاء على رمضان والسؤال أن ينال جزاء ما ألحقه بالطيار أبو اليسر من تدمير للمستقبل والعصف باستقراره وأسرته والمعاندة معه والمكايدة، وإقحامه في ساحات المحاكم، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، متجردا من قوته ومهنته وباديا عليه علامات الإنهيار النفسي، ليحمل الرأي العام رمضان المسؤولية وراء ذلك.

الإصرار والترصد

أكثر النغمات التي يرددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآن، تشير بأصابع الاتهام للفنان محمد رمضان، في التسبب ولو بشكل غير مباشر، في مفارقة أبو اليسر للحياة، وأنه على مدار الأيام والأشهر الماضية، قد بيت النية وتوفر لديه الإصرار والترصد على إذلال أبو اليسر وعدم الاعتراف بحقه، وعدم تعويضه بالشكل اللائق.

تحفل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات وفيديوهات مؤثرة للطيار المفصول من عمله، بسبب طلب محمد رمضان صورة منه أثناء قيادته للطائرة، الأمر الذي عرض الطيار المتوفي اليوم إلى سحب رخصته مدى الحياة، وهو ماتعامل معه رمضان باستعلاء واستخفاف، وسخر كل قواه وظهوره وحتى كليباته الغنائية في السخرية المريرة من الطيار المتوفي اليوم.

الشعور بالندم

طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات متكررة، حول هل يشعر محمد رمضان بالندم، على ما ألحقه بالطيار أبو اليسر من أضرار بالغة الخطورة، وإقدامه على إذلاله وحرمانه من الأموال المستحقه له، وحتى استهزاءه بمبلغ الـ ملايين التي قضت بهم المحكمة الاقتصادية من أصل مليون طلبهم أبو اليسر، ليجاوب المتسائلين على أنفسهم بأن رمضان لن يشعر بالذنب.

واستند رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما ذهبوا إليه من أن رمضان لن يشعر بتسببه في "حسرة وانهيار" أبو اليسر، من طريقة تعامله السابقة من الأزمات التي فجرها، حيث يجيد رمضان استخدام سلاح "التعالي والاستهزاء والسخرية" والتمادي في معاندة ومكايدة الجمهور، وهو ماسبق وفعله في أزمته مع التطبيع الاسرائيلي، وتجاوزاته الأخيرة بحق الإعلامي عمرو أديب.

مسؤولية كاملة

وجهت شقيقة زوجة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر الذي توفي اليوم السبت، رسالة قاسية للفنان محمد رمضان، حملته فيها سبب تدهور حالته الصحية والتي أدت لوفاته اليوم.

وكتبت عبير المستكاوي، وهي شقيقة لزوجة الطيار الراحل عبر صفحتها بـ"فيسبوك" قائلة: "مع السلامة يا أطيب وأحن قلب مع السلامة ياحبيبي الله يرحمك.. زوج اختي في ذمة الله كابتن طيار أشرف أبو اليسر.. أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمد يا رمضان قهرت الراجل وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية.. وعند الله تجتمع الخصوم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد".

تفاصيل قاتلة

بدأ محمد رمضان مسلسل من القتل البطئ للطيار أبو اليسر، وذلك بعدما أمعن في استغلال الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كما ورط رمضان، الطيار أبو اليسر على مدار الفترة الماضية في سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وظل رمضان في حالة مكايدة ومماطلة ومعاندة وسجال مع الطيار أبو اليسر، غير عابئا بمستقبله الذي ساهم في تدميره، ولا بسمعة ومستقبل أسرة الطيار، إلى أن فجع المصريون منذ قليل بخبر رحيل أبو اليسر الذي كانت آخر كلماته شكوى وألم.