فايزر:نبحث انتاج لقاح يمكن تخزينة 3 أشهر ..وقمنا بخفض السعر إلى النصف فى البلدان متوسطة الدخل

/628388/فايزرنبحث-انتاج--لقاح-يمكن-تخزينة-3-أشهر-وقمنا-بخفض-السعر-إلى-النصف-فى-البلدان-متوسطة-الدخل

أكد المدير التنفيذي لشركة فايزر ألبير بورلا لوكالة فرانس برس أن الشركة تستعد لإنتاج نسخة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن تخزينها لأشهر في درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية الكلاسيكية، بدلًا من -70 درجة حاليًا.

فيروس كورونا فى الهند

وقال رئيس شركة الأدوية الأميركية العملاقة إنه "متفائل" بشأن قدرة المصل على مواجهة المتحور الهندي، ودافع عن السياسة السعرية التي تعتمدها الشركة،مشيرا إلى وجود بيانات عن المتحور البريطاني مثل المنتشر في إسرائيل ،لافتا إلى ان فعالية القاح تبلغ ضدها 97%. في جنوب إفريقيا، اللقاح فعال ضد المتحور المحلي بنسبة 100%، كما بلغت نسبته جيد جدا فى البرازيل .

وقال مدير شركة فايز ان الشركة ليس لديها اي بيانات بخصوص السلالة الجديدة للفيروس المنتشرة فى الهند،مشيرا إلى انه متفائل بشأن القدرة على السيطرة عليه.

لقاح مضاد لفيروس كورونا

وأكد المدير التفيذي لشركة فايزر المصنعة للقاح المضاد لفيروس كورونا يعتمد على فعالية الحمض النووي المرسال، تتيح الحصول على لقاح فعال خلال 100 يوم من ظهور متحور جديد .

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وأشار المدير التنفيذي لفايزر أنهم فى الايام القليلة المقبلة سيتم صياغة عقد جديد مع الاتحاد الاوروبي ،مقابل 1.8 مليار جرعة، حيث سنتمكن من انتاج جميع الجرعات فى اروربا بما في ذلك مكونات اللقاح. وسنكون قادرين على إنتاج أكثر بكثير من حجم الجرعات التي ينص عليها هذا العقد!

في الوقت الحالي، لدينا ثلاثة مواقع إنتاج حول العالم: واحد في الولايات المتحدة واثنان في أوروبا بسعة أكبر بكثير في بورس في بلجيكا وماربورغ في ألمانيا. في الإجمال، يجب أن نكون قادرين على إنتاج 2.5 مليار جرعة هذا العام،بل وأن نتجاوز 3 مليارات في العام المقبل، لافتا إلى أن أوروبا بخبراتها ومواهبها في مجال التقنيات الجديدة، هي البيئة المثالية لذلك!.

وتابع فيما يتعلق بتركيبة اللقاح الحالية، ان الشركة تحاول معرفة إذا كان بإمكاننا تمديد وقت التبريد الذي يمكن خلاله إخراج اللقاح من الثلاجات الفائقة في حرارة 70 تحت الصفر ووضعه في ثلاجة أدوية كلاسيكية في درجة 20 تحت الصفر. الأمر ممكن حاليًا لأسبوعين، لكننا ندرس البيانات لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد المدة إلى شهر - مع مراعاة الحصول على ترخيص من الجهات الناظمة.

واضاف المدير التنفيذي لشركة فايزر ، أن الشركة تعمل على تركيبة أخرى محسّنة بشكل كبير يمكن معها توفير اللقاح مخففًا وجاهزًا للاستخدام. سيكون بالإمكان تخزينه لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في الثلاجة في حرارة درجتين إلى ثماني درجات، بالإضافة إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر في مبردات الأدوية التقليدية. نتوقع أن نتوصل إلى ذلك هذا الصيف.

كما اشار تقوم استراتيجيتنا على توفيره بأسعار تتيح توزيعه على نحو عادل للجميع. الإنصاف لا يعني بيعه بسعر واحد للجميع، بل يعني إعطاء كميات أكبر لمن يحتاجون إليه. ومن ثم، لدينا أسعار مرتفعة للبلدان ذات الدخل المرتفع مثل أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وكندا، ولكن أعلى سعر يتوافق مع سعر وجبة في مطعم، وهذا يظل معقولًا جدًا.

بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل وفقًا لتصنيف البنك الدولي، قمنا بخفض السعر إلى النصف. وبالنسبة للبلدان متدنية الدخل، فنحن نوفره بالطبع بسعر التكلفة حتى يصل اللقاح إلى جميع أنحاء العالم.