/628390/مصطفى-درويش-يهاجم-محمد-رمضان-بعد-وفاة-الطيار-أشرف-أبو-اليسر

أعرب الفنان مصطفى درويش، عن حزنه الشديد بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، فضلًا عن استيائه من الفنان محمد رمضان لافتًا إلى أن الأخير سبب من أسباب وفاة الطيار.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان مصطفى درويش على وفاة الطيار أشرف أبواليسر، ولماذا هاجم درويش الفنان محمد رمضان.

مصطفى درويش يهاجم محمد رمضان

نشر مصطفى درويش صورة للراحل اشرف أبو اليسر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك وعلق عليها: "الله يرحمك ربنا جابلك حقك وراضاك وعوض ولادك في حياتك قبل مماتك، الله يرحمك أنا زعلت على الراجل ده جدًا والله من غير ما أعرفه، ربنا مقبلش قهرتك وظلمك في ضياع حياتك وأنت عايش ربنا يصبر أهله وابنه".

وأضاف: "قهر الرجال صعب وخصوصًا على كبر الله يرحمك ربنا عوضك وسخر في مماتك كل مصر تدعيلك ربنا عوضه جميل وغير متوقع".

وفي منشور آخر وجه مصطفى درويش حديثه إلى الفنان محمد رمضان وكتب مهاجمًا: "عملت إيه وظلمت مين كده علشان الناس وهي صايمه تدعي عليك بحسبي الله ونعم الوكيل، أنت في كارثه حقيقي وكارثه متعوضهاش فلوس الدنيا، يارب لا تجعلنا من القاهرين ولا من المقهورين".

أزمة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر

بدأت الأزمة بين الطيار أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان عندما نشر الأخير صورة له على متن طائرة يقودها أبو اليسر دون علمه وأصدرت وزارة الطيران قرار بسحب ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، ثم دخل رمضان وأبو يسر في صراع انتهى بإلزام رمضان بدفع مبلغ مالي يقدر بستة ملايين جنيه تعويضًا عن ماسبببه من أضرار مادية وجسدية للطيار.