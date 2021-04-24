/628391/أحمد-بلال-الشناوي-غير-مسئول-أمام-سموحه-والأهلي-ميبعش-ابنه

أكد أحمد بلال نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة موسيمانى لابد أن يبادر بعقاب لاعبيه على ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وقال أحمد بلال في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

قال: " الأهلى لم يكن سيئاً أمام سموحة بل لعب مباراة جيدة ولكن لاتزال ظاهرة إهدار الفرص السهلة مستمرة في الفريق ، وفى أخطاء فردية من بعض اللاعبين سبب الخسارة والشناوى لم يتحلى بالمسئولية في المباراة".

وأضاف:"الاهلى يعانى من الاجهاد ورغم ذلك أتيحت له 9 فرص للتسجيل أمام سموحة ، ولازم الاهلى يعاقب اللاعبين على اهدار الفرص حتى يتخلص من هذه الظاهرة".

وأكمل: “عن مصطفى محمد ربنا يكرمه ويوفقه ويعود للملاعب سريعاً، أنا بنصحه مش بنتقده ، بدأ كويس في تركيا ، مهم تستمر على نفس الوتيرة ، الفرق الكبيرة لاتستمرعلى هدفين أو أثنين ، ولو كنت غير موفق على المرمى حاول تساعد زملاؤك للتسجيل ".

رمضان صبحي غلطان

وأختتم: “ وعن رمضان صبحي وفكرة عودتة للأهلي اللي يمشي من الأهلي مش بيرجع تاني رفض أحمد بلال نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، فكرة عودة رمضان صبحى لاعب بيراميدز لصفوف الاهلى مرة أخرى”.