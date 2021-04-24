هادي خشبة: بيراميدز نادي عادي.. والأهلي لايحمل له أي ضغينة

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هادي خشبة : لم أندم على العمل في بيراميدز..والعودة للأهلى مش قراراى

أكد هادى خشبة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه لم يندم على العمل في بيراميدز ولكنه يرفض العمل في الزمالك، وقال هادى خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

قال: "لم أشعر بالندم على العمل في بيراميدز، لانه نادى زى أي نادى، وولاد الأهلى بيشتغلوا في أي نادى، في نظير تاريخ النادي الذي جائوا منه وخبرته العالية في كرة القدم والإدارة".

وأضاف: "اعتقد مفيش مشكلة اني بشتغل في بيرميدز ولكن المشكلة تحدث لو فضلت المكان التانى ده عن الأهلى وده محصلش معايا ولا هيجصل، إذن بنشتغل في أي مكان ماعدا الزمالك لانه المنافس التقليدي للأهلى وفى أدبيات تمنعنا من العمل في الزمالك رغم كونه نادى عظيم".

الأهلي نادي كبير

وأكمل: " الأهلى نادى ليه شعبية جارفة ويحقق نجاح منقطع النظير وكل المصريين رغم انتماؤتهم المختلفة يعشقون الأهلى ويكنون له كل التقدير على إنجازاته ودوره الكبير في الرياضة المصرية، ولديه عشاق من كافة أنحاء العالم".

وأختتم:" العودة للعمل في الأهلى ليس قراراى، فهو بيتى ولو طلبت للعمل في النادى سأوافق على الفور، وسأترك كل مالدي من إرتباطات مهما كلف الأمر".