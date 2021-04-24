محمد رمضان ينعي الطيار أشرف أبو اليسر بعد اشتعال النيران ضده

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خرج الفنان محمد رمضان، لبنعي الطيار أشرف أبو اليسر بعدما تعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جراء وفاة الطيار واتهام العديد من المواطنين محمد رمضان في وفاته.

دوت الخليج يرصد الكلمات التي نعى من خلال محمد رمضان الطيار أشرف أبو اليسر، حيث نشر صورة للطيار الراحل جمعته بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

محمد رمضان ينعي الطيار أشرف أبو اليسر

كتب “رمضان”، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلًا: "انا لله وانا اليه راجعون .. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه".

وعلى الجانب الآخر، اتهم عدد من أسرة الراحل أشرف أبو اليسر، بإنه السبب في وفاة الطيار بعد الأزمة النفسية التي تعرض لها جراء أزمته مع محمد رمضان والتي استمرت لفترة طويلة.

قرار المحكمة ضد محمد رمضان

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

لن يتوقف “رمضان” عن أساليبه التي أثارت غضب عارم بين الجماهير فقد ظهر من خلال الفيديو الشهير الذي تداول من خلاله الأموال راميًا إياها في المسبح، عقب قرار المحكمة، الأمر الذي اعتبره العديد من المواطنين استهزاء بالقضاء وحكم المحكمة.