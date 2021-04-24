/628396/طارق-رضوان-مصر-قامت-بالقضاء-على-الإرهاب-والهجرة-غير-الشرعية-نيابة-عن-العالم

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدولة كانت تواجه الإرهاب في كل أنحاء مصر من جميع الإتجاهات، موضحا أن مصر 2013 نختلف تماما عن مصر 2021.

سلسلة زيارات للسجون

وأشار "رضوان" خلال الزيارة الميدانية التفقدية، لسجن المرج، والذى تأتي ضمن سلسلة من الزيارات للسجون المصرية، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أن مصر خاضت حرب على التحديات التي كانت تواجه العالم وليس مصر فقط سواء القضاء على الهجرة غير الشرعية، أو محاربة الإرهاب وتجفيف جذوره، منوها أننا في صدد بناء إعادة بناء للدولة بعدما كانت منهكة.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه مازال هناك تحديات قائمة نعمل على حلها، موضحا أن الفترة الماضية شهدت كثير من حالات العفو الرئاسي، وستكون هناك دفعات أكثر من العفو الفترة المقبلة.

ولفت النائب طارق رضوان إلى الحرص الدائم على الشعب، منوها إلى القيام بعمل سلسلة من الزيارات هذا الأسبوع للسجون المصرية لتفقد احوال واوضاع المساجين بداخلها، والاسبوع الماضي كانت هناك زيارة لمحافظة سوهاج لتفقد ما تم من إنجازات لمبادرة حياة كريمة على ارض الواقع.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن سلسلة العفو الرئاسي بدأت في عام 2014، وعدد الذين تم العفو عنهم بلغوا حوالي ما يقرب من 24 ألف شخص.