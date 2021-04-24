/628398/محمد-رمضان-يتعرض-لحملة-هجوم-عقب-وفاة-أشرف-أبو-اليسر

تصدر الفنان محمد رمضان تريند "تويتر" العالمي، حيث شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا واسعًا عليه عقب وفاة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

دوت الخليج يرصد حالة الهجوم التي تعرض لها الفنان محمد رمضان نتيجة لوفاة الطيار أشرف أبو اليسر، وكذلك قرار المحكمة بشأن أزمته معه وتفاصيل تلك الأزمة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون محمد رمضان بوفاة أشرف أبو اليسر

غرد أحد رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "وفاة الطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب الممثل محمد رمضان في فصله نهائيًا من عمله.. الله ينتقم منك يا محمد رمضان في هذه الأيام المباركة".

وطالب الآخر بإيقافه عن التمثيل قائلًا: "أنا لو رئيس مصر هوقف محمد رمضان دا عن التمثيل بالأمر المباشر.. لا يقدم سوى بلطجة وإسفاف وأفسد أجيال كثيرة.. ثم بسبب ظلمه تسبب بموت وقطع عيش رجل كان طيار مدني قد الدنيا.. نضفوا المجتمع".

تصريح أخت زوجة الطيار أشرف أبو اليسر

وكتب الآخير: "أخت زوجة الطيار المتوفي بسبب محمد رمضان تؤكد أن تدهور حالته الصحية بسبب القهر والظلم.. الله ينتقم منك.. مفيش حد يتفرج على الواد دا تاني استرجلوا بقى يا مصريين".

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

توفى الطيار أشرف أبو اليسر منذ ساعات قليلة نتيجة لتعرضه لوعكة صحية، توفى على أثرها داخل غرفة العناية المركزة، بعد أيام قليلة من حصوله على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به من الفنان محمد رمضان.

قرار المحمة بشأن أزمة محمد رمضان وأشرف أبو اليسر

ومن الجدير بالذكر، أن المحمكة الاقتصادية أصدرت قرار بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة نشر رمضان صورة على متن طائرة يقودها أشرف أبو اليسر، معلقًا عليها أنها تجربة لقيادة الطائرة.

تفاصيل أزمة محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

نشر محمد رمضان صورة تجمعه بالطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وهما على متن الطائرة، مستغلًا فيها صورة أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية له أطلق عليها "مش بتفتش في المطار" في مشهد استعراضي بقيادة الطائرة.

فتوجه أحد المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر لإحالتهم للتحقيق، الأمر الذي أدي إلى إصدار قرار بتوقف الكابتن أشرف أبو اليسر عن مزوالة المهنة لانتهاكه معاير السلامة أثناء الطيران، فضلًا عن سحب رخصة مساعده لمدة عام.