/628399/في-الذكرى-114-الخطيب-يوجه-كلمة-خاصة-لجمهور-الأهلي-فيديو
وجه محمود الخطيب التهنئة للنادي الأهلي وجماهيرة بذكرى مرور 114 عام على ذكرى إنشاء النادي الأهلي، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مسجل على قناة النادي وتم بثها عبر القنوات الفضائية، وصفحات المواقع الإجتماعي الخاصة بالنادي.
وقال الخطيب: " كل سنة وكل أهلاوي بخير ، كل سنة والنادي الأهلي هو المعلم ورقم واحد في إفريقيا والعالم ومصر، وبهذة المناسبة الغالية على جميع الأهلاوية، لابد ان نتذكر رجال المارد الأحمر وأصحاب تأسيس نادي القرن الإفريقي، وأتقدم بالتهنئة لكل عائلتنا الكبيرة".
وتابع الخطيب: " أتقدم بالتهنئة لكل أهلاوي، أتقدم بكل التهنئية لأعضاء الجمعية العمومية، إذا شعرنا بالإتجاه نحو أي شئ فسيكون أعضاء جمعيتنا العمومية وجماهيرنا من خلفنا وهذا ماميميز النادي الأهلي عن أي مؤسسة أخرى”.
وواصل: " نراهن دائما على جمعيته العمومية، ولم يسبق لنا أن خذلنا جماهير المار الأحمر، ولابد أن نعلم أبنائنا وناشئينا أن القلعة الحمراء مليئة بالكوادر ولا تنسى من يعمل بجهد من أجلها".
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