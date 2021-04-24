فنان سوري..ضحية رامز عقله طار اليوم

يحل الفنان السوري معتصم النهار ضيفًا على برنامج رامز عقله طار الليلة، ليكن الضحية الثانية عشر لرامز جلال الذي يسعى دومًا إلى النيل من أصدقائه في برنامجه الرمضاني الذي بات شيء أساسي في رمضان كل عام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز جلال في الفنان معتصم النهار، بعدما انضم إلى قائمة ضحايا رامز عقله طار.

معتصم النهار في رامز عقله طار

يستقطب رامز جلال، ضحاياه عن طريق الفنان السعودي حسن عسيري الذي ظهر هذا العام كشريك لرامز جلال في المقلب الذي يعده، حيث يستقبل الضيف في افتتاح أحد الملاهي السعودية في الرياض، ليأخذه في جولة بين الألعاب ليعطي الضيف أريحية خاصة، ومن ثم يسلمه إلى المذيعة سارة التي تستكمل الدور وتسلم الضيف لرامز بعدما يصعد معه في المركبة التي صنعت من أجل المقلب.

الجدير بالذكر، أن معتصم النهار الضحية الثانية عشر لرامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، بينما كان التاسع نجم الكوميديا محمد هنيدي، والفنان الشاب أحمد مالك كان عاشر الضحايا، وكان إسلام إبراهيم الضحية الحادية عشر.