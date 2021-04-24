السفير الأردنى فى القاهرة: استئناف الملاحة بين العقبة ونويبع غدا قرار مهم

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة، اليوم السبت، أن استئناف رحلات شركة الجسر العربى للملاحة يوم غدٍ الأحد ما بين العقبة ونوبيع، بعد انقطاع لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا يعتبر قرارا مهماً.





وكشف العضايلة، فى تغريدة على حسابه بموقع توتير "قريبا سيتم بدء عمليات نقل الركاب بين الأردن ومصر ‎والعراق". وأضاف أن هذه الخطوة تأتى "ضمن أطر التكامل والشراكة الثلاثية المنشودة".

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