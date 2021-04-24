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شكرى يلتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بالقاهرة غدا

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هايدى الدسوقى 2021-04-24 18:14 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدا الأحد، مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالقاهرة.

ويتناول لقاء شكرى وجريفيث، عقد مباحثات ومناقشة عدد من القضايا، خاصة فى إطار التعاون الدولى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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