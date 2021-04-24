عودة حضور الشعب فى صلوات أسبوع الآلام بسمالوط

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البيان :

"الكنيسة دائما محبة لكل أولادها وتخاف عليهم من كل خطر وبسبب زيادة الأعداد فى الإصابات والوفيات بشكل مخيف، بدأت محافظة المنيا فى حيز المحافظات المنكوبة، وخصوصا مركز سمالوط قد كنا أخذنا قرار أن صلوات أسبوع الآلام مقتصرة على الكهنة وعدد من الشمامسة فقط".

وذكر البيان أنه بعد دراسة الأمر ومناقشته مع الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وعقدنا اجتماعًا طارئًا مع لجنة الكنيسة وبعض خدام الكنيسة وأخذنا الحل من نيافته بالتالى:

"إلغاء قرار غلق الكنيسة وأن الصلوات مقتصرة على الكهنة وعدد من الشمامسة، والصلوات سوف تقام فى مواعيدها المعتادة ولكن بعدد حضور25٪ من مساحة الكنيسة وبنظام الدعاوى الفردية لكل شخص واحد دعوة واحدة، وسوف توزع لكل أسرة 4 دعاوى فقط مقسمة إلى 3 دعاوى للبصخات النهارية والليلة، ودعوة واحدة للأيام الكبيرة كأحد الشعانين أو خميس العهد أو الجمعة العظيمة"

وأوضح البيان أن كل أسرة تختار من نفسها من هم المعنيين بالحضور والدعوة تسرى على كل شخص فى الأسرة من 6 سنوات وما فوق، وتكون المواعيد المحددة فى الدعوات التى تصل لكل أسرة موزعة بطريقة عشوائية بحيث كل شخص يرتب وقته وأمره على حسب ميعاد الدعوة التى وصلت إليه.

وأشار البيان إلى أن ترتيب حضور الشمامسة مع المعلم شنودة كل الصلوات التى يحضرها الشعب بنظام الدعاوى كل الأيام من أحد الشعانين إلى الجمعة العظيمة ماعدا ليلة أبوغلمسيس وقداس العيد مقتصر فقط على الآباء الكهنة والشمامسة "بموافقة الأنبا بفنوتيوس".

ونوه البيان إلى مواعيد الصلوات وجاءت كالتالى : "أحد الشعانين الساعة 5:30 صباحا، والبصخة النهارية الساعة 11 صباحا، والبصخة المسائية الساعة 6 مساءً، وخميس العهد الساعة 6 صباحا، والجمعة العظيمة الساعة 7 صباحا".



وشددت المطرانية على دخول الكنيسة إلا بالدعوة وبلبس الكمامة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازاية المطلوبة، والالتزام بالتعليمات والخضوع لسلامة الجميع وإذا حدث أى تجاوز وعدم التزام سوف نضطر إلى غلق الكنيسة وتعليق كل الصلوات والرجوع لتنفيذ القرار الأول.

وطالبت المطرانية بمساعدة فريق الكشافة وكل الخدام المكلفين من الكنيسة بالتنظيم والترتيب والتعامل معاهم بالمحبة واللطف لأنهم موجودين لخدمتكم وبينفذوا تعليمات وأوامر الكنيسة، فالأمانة تقتضى على أى شخص يشعر بأى عرض مرضى تنفسى معدى يلتزم الفراش حفظًا على حياته وحياة الآخرين، ونسأل المسيح إلهنا أن يعيد هذه الأيام المقدسة ونحن فى هدوء واطمئنان ويحفظ كل خليقته من كل وباء ومن كل خطر.