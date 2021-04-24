فيديو: دقيقة رمضانية.. ما حكم تعطر المرأة فى نهار رمضان؟

جدة - نرمين السيد -
وأكد عاشور خلال حديثه فى برنامج "دقيقة رمضانية" المعروض عبر دوت الخليج، إن المرأة إذا خرجت بعطر زائد بطريقة لافتة أنها خالفت الأمر الشرعى ونخشى أن تأثمى فيه أما الصيام فهو صحيح.
وطالب الرجال بعدم الإكثار من التعطر حتى لا يدخل شئ من الرزاز فى الأنف أو الفم، ولكن نتعطر بطريقة بسيطة خفيفة فى نهار رمضان.
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