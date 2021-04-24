فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى: أنس بن مالك أشهر من امتهن مهنة الخادم

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سيدنا أنس بن مالك - رضى الله عنه، وهو أشهر من امتهن مهنة "الخادم" فى العهد النبوى.





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء السبت: "سيدنا أنس رضوان الله عليه، حكى لنا موقف عجيب، فقال خدمت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوما، حتى إذا رأيت أنى قد فرغت من خدمته قلت: يقيل النبى صلّى الله عليه وسلّم، فخرجت من عنده، فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إلى لعبهم، فجاء النبى صلّى الله عليه وسلّم فانتهى إليهم، فسلّم عليهم، ثم دعانى، فبعثنى إلى حاجة، فكان فى فىء حتى أتيته، وأبطأت على أمى فقالت: ما حبسك؟ قلت: بعثنى النبى صلى الله عليه وسلّم إلى حاجة، قالت: ما هى؟ قلت: إنه سرّ للنبى صلّى الله عليه وسلم، فقالت: احفظ على رسول الله صلّى الله عليه وسلم سرّه، فما حدّثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها".

وتابع: "الشخص للى بيشغل حد عنده مفترض إنه يتفقد احتياجات، فى المقابل على كل خادم أن يكون أمينا على كل أسرار البيت الذى يعمل فيه، فلا تقع عيناه قط ولا تسمع أذنه كلمة من خصوصيات هذا اليوم، ويعتبر له الحق فى إفشائها".

وأوضح الشيخ أسامة الأزهرى: "نصيحة لكل من يستدعى خادما فى البيت، تفقد احتياجاته كن مؤتمنا عليه، حفز همته، عامله بالحب واللطف، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فى المقابل يجب على الخادم تفانى فى القيام بالخدمة، أعطى العمل حقه، كن مؤتمنا على أسرارهم وشؤونهم".