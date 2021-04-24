محافظ الأقصر: 39.8 مليون جنيه إجمالى السلع التموينية مقررات شهر أبريل

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الأقصر مصطفى ألهم ، إنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 39.8 مليون جنيه من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية مقررات شهر أبريل بنسبة 92.5% من إجمالى الدعم السلعى المقرر لمواطنى المحافظة دون أى معوقات أو ازدحام على المنافذ التموينية حتى 22 أبريل.





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